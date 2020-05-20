Астрономы впервые зафиксировали рождение новой планеты (видео)

Ученые заметили закрученный диск вокруг звезды AB Aurigae, который может быть новым миром на этапе формирования.

Астрономы заметили диск пыли и газа вокруг молодой звезды AB Aurigae, расположенной за 520 световых лет от Земли. Используя "Очень большой телескоп" (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили ученые наблюдали за спиральной структурой, закрученной возле центра, вблизи звезды.

Как пишет The Guardian, эта структура может быть новой планетой на этапе образования.

"До этого времени были обнаружены тысячи экзопланет. Но очень мало известно о том, как они формируются", - сказал глава исследования доктор Энтони Бокалетти из Парижской обсерватории.

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"Нам нужно следить за очень молодыми системами, чтобы действительно поймать момент, когда планеты только образуются", - добавил он.

К этому времени астрономы не имели возможности сделать четкие снимки молодых дисков, чтобы заметить завихрения в них. Доктор Бокалетти и его команда астрономов использовала инструмент VLT под названием Sphere, чтобы сделать фото звезды AB Aurigae. На этих снимках ученые заметили "невероятную спираль пыли", созданную новорожденной планетой, которая пытается "вытолкать" газ. Этот же инструмент был использован в 2018 году, чтобы сфотографировать другую новорожденную планету, которой оказалось лишь 5,4 миллиона лет.

По словам астрофизика Эммануэля ди Фолько, это так называемое "выталкивание" газов вызывает волны на диске, которые напоминают "рябь от лодки на озере". Когда новая планета вращается вокруг звезды AB Aurigae она заставляет газы и пыль вокруг образовывать спираль. Очень яркая желтая точка около центра спирали - это завихрение, которое находится от звезды на таком же расстоянии, как Нептун от Солнца.