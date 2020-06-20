В Новой Зеландии ученые вывели коз с противораковым молоком

Стадо из 100 коз может полностью удовлетворить мировую потребность в антителах, помогающих в лечении некоторых типов рака.

Ученые из Новой Зеландии заявили, что им удалось создать генномодифицированных коз, в молоке которых содержатся моноклональные противораковые антитела.

Статья об этом опубликована на портале препринтов bioRxiv, то есть еще ожидает рецензии научного сообщества.

Моноклональные антитела считаются наиболее перспективным средством против злокачественных опухолей. Получение таких антител — одна из самых важных задач современной биотехнологии.

Исследователи добились того, чтобы козы вместе с молоком выделяли иммуноглобулины класса G к рецепторам эпидермальных факторов роста, аналогичные тем, что содержатся в препарате под названием цетуксимаб. Это лекарство применяется для лечения нескольких типов рака, в частности плоскоклеточного рака головы и шеи, а также метастатического колоректального.

Стоимость курса цетуксимаба — порядка 13 тысяч долларов. Ученые надеются, что их разработка позволит сделать лечение онкологических заболеваний более доступным. «Производить цетуксимаб с помощью животных гораздо экономичнее, потому что их молочные железы могут производить большое количество белков», — объясняет руководитель исследовательской группы Гетц Лайбле.

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Дороговизна цетуксимаба обусловлена не только тем, что этот препарат производится лабораторным способом. Структура иммуноглобулинов, входящих в его состав, очень сложна. Поэтому их приходится получать из клеточных культур в строго контролируемых условиях, что, конечно же, приводит к высоким производственным затратам.

Гены, кодирующие противораковые иммуноглобулины, вставили в геном козьих клеток. При этом была использована та же технология, которая применялась при создании знаменитой клонированной овечки Долли. Две трансгенные линии коз, полученных в результате такого вмешательства, показали достаточно высокие уровни концентрации антител в молоке — порядка 10 г/л.

Кроме того, иммуноглобулины из козьего молока по некоторым характеристикам были лучше тех, что содержатся в коммерческом препарате. Так, эти антитела лучше связывались рецепторами CD16 на поверхности Т-киллерных клеток иммунной системы, что приводит к генерации антителозависимой Т-клеточной цитотоксичности и усилению иммунного ответа.

По словам ученых, козы могут стать отличной платформой для крупномасштабного производства противораковых антител. Иммуноглобулины легко выделяются из молока и очищаются, а сами генномодифицированные козы чувствуют себя нормально и ничем не отличаются от обычных животных.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

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