Данные были получены с помощью переносных устройств для отслеживания сна, приложений для смартфонов и опроса волонтеров.

Новое научное исследование выявило связь между нарушенным режимом сна и повышенным риском плохого настроения и даже депрессии.

Об этом сообщает Science alert со ссылкой на текст исследования.

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Подавляющее большинство респондентов с нестабильным режимом сна, которые приняли участие в опросе, жаловались на плохое настроение и высоко оценивали симптомы депрессии.

Очевидно, постоянно разное время сна так же негативно влияет на самочувствие, как и недосып. Это свидетельствует, пишет издание, о важности для психического здоровья синхронизации суточных ритмов.

Настроение участников исследования улучшалось одновременно со сбалансированием часов сна (более поздний подъем и ранний отход ко сну), а также нормализацией самого режима. Это подтверждает, насколько важным остается регулярный сон.

Данные были получены с помощью переносных устройств для отслеживания сна, приложений для смартфонов и опроса волонтеров. Все это позволяет ученым на расстоянии отслеживать привычки людей в течение длительного периода, не вмешиваясь в их повседневную жизнь.

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Автор: УНИАН