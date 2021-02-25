Новое научное исследование выявило связь между нарушенным режимом сна и повышенным риском плохого настроения и даже депрессии.
Об этом сообщает Science alert со ссылкой на текст исследования.
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Подавляющее большинство респондентов с нестабильным режимом сна, которые приняли участие в опросе, жаловались на плохое настроение и высоко оценивали симптомы депрессии.
Очевидно, постоянно разное время сна так же негативно влияет на самочувствие, как и недосып. Это свидетельствует, пишет издание, о важности для психического здоровья синхронизации суточных ритмов.
Настроение участников исследования улучшалось одновременно со сбалансированием часов сна (более поздний подъем и ранний отход ко сну), а также нормализацией самого режима. Это подтверждает, насколько важным остается регулярный сон.
Данные были получены с помощью переносных устройств для отслеживания сна, приложений для смартфонов и опроса волонтеров. Все это позволяет ученым на расстоянии отслеживать привычки людей в течение длительного периода, не вмешиваясь в их повседневную жизнь.
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