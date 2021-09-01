Ученые проанализировали уровень антител у работников здравоохранения, которые получили две дозы вакцины.

Исследование бельгийских ученых показало, что вакцина компании Moderna дает в два раза больше антител от COVID-19, чем вакцина от Pfizer-BioNTech.

Как сообщает The Hill, статья об исследовании опубликована в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Ученые проанализировали уровень антител у работников здравоохранения, которые получили две дозы вакцины и ранее не болели коронавирусом. Из них 688 были вакцинированы препаратом Moderna, 959 – препаратом Pfizer. У привитых вакциной Moderna уровень антител достиг среднего показателя в 2881 единицу на мл, в то время как у привитых Pfizer этот показатель равен 1108 единице.

При этом участники тестирования, которые перенесли COVID-19, получили еще более высокий уровень антител. Cамый сильный иммунный ответ наблюдался у людей в возрасте до 35 лет.

Ученые полагают, что более сильный иммунный ответ на вакцину Moderna может быть связан с большим содержанием материала мРНК в препарате, а также с разницей в интервалах между прививками – для Pfizer он составляет 3 недели, для Moderna – 4.

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Обе вакцины основаны на одной и той же технологии мРНК. В них используется рибонуклеиновая кислота, кодирующая белок, характерный для патогена. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознаёт его по уже известному белку и уничтожает инфекцию.

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Автор: Дмитрий Захаров