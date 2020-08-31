Новое исследование помогло установить, что заставило наших предков усовершенствовать орудия труда.

Изменение климатических условий подтолкнуло неандертальцев к тому, чтобы изготавливать более сложные орудия труда.

Читайте такжеЧеловеческий вид мог стать менее волосатым из-за брезгливости женщинК такому выводу ученых из Германии и Италии привели находки, которые обнаружили в одной из пещер Нижней Баварии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Как пишет Naked Science, неандертальцы жили от 130 до 28 тысяч лет назад в Европе и Азии, включая Ближний Восток. Около 100 тысяч лет назад самым универсальным орудием у них был каменный клин-нож. Разнообразие этих ножей заставило ученых задаться вопросом, зачем они понадобились неандертальцам.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что изготовление ножей было реакцией на очень подвижный образ жизни в первой половине последнего ледникового периода.

По мнению ученых, это, вероятно, помогало неандертальцам справиться с нехваткой природных ресурсов,

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Автор: Катерина Шварц