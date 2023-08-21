Согласно исследованию, всего 22 человека может быть достаточно, чтобы построить и поддерживать космическую колонию на Марсе.

Согласно новому исследованию, всего около двух десятков астронавтов достаточно, чтобы построить и содержать колонию на Марсе, тогда как предыдущие оценки были на уровне 100 человек.

Как сообщает independent.co.uk, ученые проанализировали предыдущие исследования, согласно которым, для самоподдерживающейся марсианской колонии может потребоваться от 100 до 500 астронавтов.

Отмечается, что предыдущие исследования показали, что строительство любого человеческого поселения на Марсе будет невероятно сложной инженерной задачей. По словам ученых, негостеприимная природа планеты также требует, чтобы любая среда обитания, построенная там, была в значительной степени самодостаточной.

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"Помимо добычи нескольких основных полезных ископаемых и воды, будущие поселенцы Марса будут зависеть от пополнения запасов Земли, а также от пополнения предметов первой необходимости на месте с использованием передовых технологий, таких как расщепление марсианской воды на кислород для дыхания и водород для топлива", - отмечается в статье.

В то же время в новом исследовании ученые стремились лучше понять поведенческие и психологические взаимодействия будущих марсианских колонистов и предложить минимальный начальный размер популяции, необходимый для создания стабильной колонии.

"Результаты показывают, что всего 22 человека может быть достаточно, чтобы построить и поддерживать космическую колонию на Марсе", - говорится в статье.

Для анализа ученые проанализировали предыдущие данные о высокоэффективных командах, работающих в изолированных и стрессовых средах, таких как подводные лодки, исследования Арктики и международная космическая станция, чтобы смоделировать разные виды взаимодействия.

Они смоделировали выживание человеческой среды обитания на Марсе в различных условиях работы, в том числе, в случае аварии или задержки с пополнением запасов на Земле.

В исследовании также отмечается, что при моделировании учитывались переменные среды, с которыми столкнутся поселенцы. Поскольку смоделированные марсианские колонисты спят, двигаются, взаимодействуют друг с другом и производят или потребляют ресурсы, они также могут терять здоровье, умирать и исключаться из симуляции без достаточного количества ресурсов.

"Пять запусков модели в течение 28 лет с начальным размером популяции в моделировании от 10 до 170 показали, что "начальная популяция 22 была минимальной, необходимой для поддержания жизнеспособного размера колонии в долгосрочной перспективе", - говорится в статье.

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Ранее ученые установили, что продолжительность дня на Марсе сокращается на три четверти миллисекунды каждый год, поскольку вращение планеты ускоряется. Такие выводы были сделаны из данных, предоставленных посадочным модулем NASA InSight. В то же время исследователи не нашли причину для этого явления.

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