Межпланетная автоматическая станция Junо на орбите Юпитера раскрыла тайну возможного происхождение полярных «световых шоу» в атмосфере планеты.
Читайте такжеHubble сфотографировал уникальную туманность (фото)Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA со ссылкой на публикацию в журнале AGU Advances, пишет Liga.net.
Так называемые утренние бури впервые обнаружили орбитальным телескопом «Хаббл» в 1994 году. Они представляют собой кратковременное, но интенсивное повышение яркости и расширение главного аврорального овала Юпитера – продолговатой световой завесы вокруг обоих полюсов.
Теперь исследователи узнали, что эти бури зарождаются на скрытой для наблюдателя на Земле стороне.
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