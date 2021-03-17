Утренние бури на Юпитере впервые обнаружили в 1994 году.

Межпланетная автоматическая станция Junо на орбите Юпитера раскрыла тайну возможного происхождение полярных «световых шоу» в атмосфере планеты.

Читайте такжеHubble сфотографировал уникальную туманность (фото)Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA со ссылкой на публикацию в журнале AGU Advances, пишет Liga.net.

Так называемые утренние бури впервые обнаружили орбитальным телескопом «Хаббл» в 1994 году. Они представляют собой кратковременное, но интенсивное повышение яркости и расширение главного аврорального овала Юпитера – продолговатой световой завесы вокруг обоих полюсов.

Теперь исследователи узнали, что эти бури зарождаются на скрытой для наблюдателя на Земле стороне.

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Автор: УНИАН