Hubble запечатлел процесс зарождения новых звезд в комплексе Ориона.

Ученым удалось сфотографировать место в комплексе Ориона, в котором активно и хаотично зарождаются новые звезды.

Серия снимков была сделана с помощью телескопа Hubble.

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Как сообщается, на фото запечатлен самый крупный и ближайший к земле регион звездообразования.

На снимках изображены молодые звезды, спрятанные в пыльных газовых "коконах".

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Автор: Екатерина Лиманская