Ближайший к Земле регион звездообразования расположен в комплексе Ориона / фото NASA, ESA, STScI, N. Habel and S. T. Megeath
Ученым удалось сфотографировать место в комплексе Ориона, в котором активно и хаотично зарождаются новые звезды.
Серия снимков была сделана с помощью телескопа Hubble.
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Как сообщается, на фото запечатлен самый крупный и ближайший к земле регион звездообразования.
На снимках изображены молодые звезды, спрятанные в пыльных газовых "коконах".
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