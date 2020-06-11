Ученые нашли следы древнего предка крокодилов, который ходил на двух ногах

Согласно оценкам, громадное существо жило на Земле более 100 миллионов лет назад.

В Южной Корее исследователи обнаружили почти сотню следов крупного древнего животного, которое жило примерно 110-120 миллионов лет назад. По их мнению оно было до сих пор неизвестным предком современных крокодилов, который ходил на двух ногах, как и большинство динозавров.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что следы были обнаружены во время раскопок вблизи города Сачхон на юге страны. Длина следов достигает 18-24 сантиметров. Это может означать, что их обладатели были примерно три метра высотой с длиной ног, которые можно сравнить с той, которая характерна взрослым людям высокого роста.

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Следы, которые очень хорошо сохранились, были сделаны исключительно задними конечностями. В некоторых из них ученые нашли остатки кожи.

"Обычно крокодилы ходят вприсядку и оставляют широкие следы", - сказал автор исследования из Национального университета Джинью Кюн Су Ким.

"Интересно, что найденные следы очень узкие и кажется, будто крокодил балансировал на натянутом канате. Учитывая отсутствие каких-либо следов от хвоста, становится очевидно, что эти существа двигались на двух ногах", - добавил ученый.

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"Они передвигались так же, как и большинство динозавров. Но эти следы были сделаны не динозаврами. Динозавры и их потомки птицы ходят на пальцах. Крокодилы же ступают на всю стопу, оставляя четкий отпечаток, как люди", - пояснил Кюн Су Ким.

Ученые утверждают, что животные, которым принадлежат найденные следы, были неизвестным до сих пор видом из группы крокодиломорфных, к которой принадлежат современные крокодилы, аллигаторы и их вымершие предки.

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