Фрагмент дна Тихого океана нашли в почти 650 км под Китаем - в переходной зоне коры Земли.
Об этом пишет Science alert.
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Скалистая плита является реликтом океанической литосферы - поверхности планеты. Однако этой литосфере не везет постоянно наслаждаться видами с вершин. Из-за бесконечных столкновений некоторые тектонические плиты опускаются (субдукция), что произошло и с найденным реликтом.
Ученые получили изображение тектонической плиты, ранее лежавшей под Тихим океаном, благодаря сети из 300 сейсмических станций.
Команда исследователей определила два прыжка сейсмических волн глубоко под землей с двумя аномалиями верхней и нижней частей плиты, вызванных, в частности, давним воздействием воды.
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