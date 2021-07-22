"Ледяные ловушки" сохранили вирусы, которые были в атмосфере во время замерзания каждого слоя.

В ледниках Тибета нашли более тридцати неизвестных науке вирусов в возрасте до 15 тысяч лет.

Об этом сообщает Microbiome.

Ученые из Центра полярных и климатических исследований Берда, Центра наук о микробиоме и с кафедры микробиологии Государственного университета Огайо (США) проанализировали вершину (6710 метров над уровнем моря) и плато (6200 метров над уровнем моря) ледяной шапки Гулия на северо-западе Тибетского нагорья. "Ледяные ловушки" сохранили вирусы, которые были в атмосфере во время замерзания каждого слоя.

Слои формировали что-то наподобие временной шкалы, благодаря которой можно больше узнать об изменениях климата, микробах, вирусах и газах в разный исторический период. Для того, чтобы достать образцы, ученые пробурили два ледяных керна на вершине и плато ледяной шапки. А уже в лаборатории исследователи применили новый "сверхчистый" метод для анализа микробных и вирусных сообществ.

В итоге ученые выяснили, что образцы с тибетского плато содержат вирусы, которым вплоть до 15 тысяч лет. Из 33 обнаруженных вирусов – 28 являются уникальными.

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"Эти вирусы могут процветать в экстремальных условиях. У них есть генетические сигнатуры, которые помогают заражать клетки в холодных условиях. Их нелегко извлечь, поэтому новый метод, вероятно, поможет найти аналогичные генетические последовательности в других экстремальных условиях - на Марсе или на Луне, например, или в пустыне Атакама", - рассказал соавтор исследования Мэтью Салливан.

Поскольку у найденных вирусов нет одного универсального гена, таксономию новых инфекционных агентов определяли путем сопоставления общих наборов генов с геномами 2304 известных вирусов.

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Автор: Денис Прядко