Соответствующее исследование провели агентство NASA, Институт поиска внеземного разума SETI и несколько других научных организаций.

Ученые выдвинули предположение о том, что в пределах нашей галактики Млечный Путь может находиться около 300 миллионов потенциально пригодных для жизни планет.

Читайте такжеУникальное явление: ученые показали последствия столкновения двух галактик (фото)Об этом пишет CNN со ссылкой на публикацию в The Astronomical Journal.

Соответствующее исследование провели агентство NASA, Институт поиска внеземного разума SETI и несколько других научных организаций.

Астрономы опирались на информацию, полученную с космического телескопа «Кеплер», который в период с 2009 по 2018 год собрал огромное количество информации о миллионах экзопланет.

«Эта цифра – приблизительная оценка с консервативной точки зрения, их может быть гораздо больше. Некоторые из этих планет могут быть достаточно близко, чтобы их можно было считать «межзвездными соседями» – ближайшая расположена примерно в 20-30 световых лет», – говорится в докладе NASA.

Использовав данные телескопа, ученые определили, что большая часть похожих на Солнце звезд Млечного Пути, вероятно, имеют вокруг себя скалистые планеты, похожие на Землю по размеру. Также они обратили внимание на возможность воды сохраняться на поверхности планеты в жидком состоянии.

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Автор: УНИАН