На этой неделе ожидается магнитная буря, пик которой выпадает на четверг.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Во время магнитной бури могут наблюдаться сбои в работе систем связи, а также проблемы со здоровьем. Во время повышенной солнечной активности особенно уязвимы пожилые и метеозависимые люди, а также обладатели хронических заболеваний и беременные женщины.

Когда ожидаются магнитные бури

Специалисты Лаборатории астрономии Солнца ФИАН определили, когда ожидается ближайшая магнитная буря. Небольшой солнечный всплеск ожидается в среду 16 июня. 17 июня будет слабая магнитная буря. В пятницу 18 июня буря пойдет на спад, однако солнечная активность ещё будет повышенной.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Читайте такжеЗависимость, ожирение и ухудшение состояния: врач-эндокринолог назвала самые опасные мифы об инсулинеНесмотря на то, что магнитная буря на этой неделе будет слабой, метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Самые распространенные симптомы во время магнитной бури: головная боль, головокружение, скачки артериального давления, боль в суставах и мышцах, обострение хронических заболеваний, бессоница и раздражительность.

Для хорошего самочувствия во время магнитной бури следует придерживаться некоторых правил в опасные дни.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов в сутки.

Откажитесь от жареной, жирной и острой пищи, а также от кофе и энергетиков.

В дни бури не употребляйте алкоголь и кофе. Пейте больше травяного чая.

Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - возьмите больничный и обратитесь к своему врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова