Первый эксперимент по поиску темной материи обнаружил "неожиданные события"

Исследователи допускают, что обнаружили новую элементарную частицу, которая гипотетически может существовать на Солнце.

Ученые не утверждают, что наконец обнаружили загадочную темную материю. Однако, они говорят, что обнаружили неожиданный уровень событий в данных своего эксперимента, которые невозможно объяснить. Они не знают, что стало источником этих событий.

Об этом пишет The Independent, добавляя, что новое открытие может быть признаком совершенно неизвестной до сих пор элементарной частицы или непредсказуемого поведения уже известных. Оба варианта потенциально могут изменить представление человечества о физике.

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Результаты были получены в ходе проекта XENON, который объединяет исследователей со всего мира в поисках темной материи. Они провели эксперимент в подземной лаборатории под названием XENON1T в Италии. Обнаружение признаков темной материи было бы одним из величайших научных прорывов. Ведь несмотря на то, что из нее гипотетически состоит 85% Вселенной, ученым никогда не удавалось напрямую подтвердить ее существование.

Эксперимент в XENON1T пытается сделать это, заполняя специальный детектор чрезвычайно чистым сжиженным ксеноном. Когда частица проходит через ксенон, она создает крошечную вспышку света. Поскольку большинство событий происходят при участии уже известных человечеству частиц, ученые могут дать точный прогноз, сколько вспышек ожидать. Любые дополнительные события расцениваются как доказательство неожиданных физических явлений.

Во время эксперимента ученые ожидали обнаружить 232 таких вспышки в данных эксперимента. Но они также заметили "неожиданный избыток" из 53 событий, которых, согласно предсказаниям, не должно быть в данных. Пока нет точного объяснения, что повлекло эти вспышки. Но некоторые из вероятностей потенциально могут дать новый взгляд на крупнейшие вопросы современной физики.

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Например, если вспышки были результатом существования новой частицы. Избыточные события примерно совпадают с теми, которые должны были бы возникнуть в случае появления гипотетической нейтральной элементарной частицы под названием аксион. Считается, что она может возникать на Солнце. Аксионы - это не темная материя. Поэтому обнаружение таких частиц никак не подтвердит ее существование. Впрочем, ученые говорят, что если они действительно впервые зафиксировали аксионы, это может привести к новым открытиям в физике элементарных частиц, а также может дать новые объяснения астрофизических феноменов.

Более того, солнечные аксионы на ранних этапах существования Вселенной считаются источником темной материи. Поэтому их выявление может помочь понять, как таинственный компонент Вселенной появился.

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