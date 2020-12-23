Голосовые чаты доступны в любых группах - в одном окне с перепиской.

Telegram после обновления запустил аудиоконференции в группах - голосовые чаты, к которым участники могут присоединиться в любой момент.

В таком чате одновременно могут участвовать тысячи пользователей. Об этом сообщается в Телеграм-блоге.

Как работают голосовые чаты в Telegram

Голосовые чаты доступны в любых группах - в одном окне с перепиской. Запустить голосовой чат может администратор из профиля группы - для этого надо выбрать "Еще" и "Голосовой чат". В отличие от обычных звонков, договариваться о времени не нужно - голосовой чат открыт всегда.

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В группе всегда видно, кто из участников сейчас говорит. Пользователи могут в любой момент присоединиться и послушать. При этом после подключения к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся на экране.

Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение свернуто.

Приложение Telegram: что известно

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создателем мессенджера является Павел Дуров, основатель российской социальной сети «Вконтакте».

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Автор: Олег Давыгора