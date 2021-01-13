Учитывая последние события, Дуров призвал пользователей Telegram переходить с iOS на Android, где устанавливаемые приложения нельзя полностью ограничить.

Популярный мессенджер Telegram, число активных пользователей которого превысило 500 миллионов, может быть удален из Google Play и App Store в ближайшем будущем.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил его основатель Павел Дуров.

Возможное удаление мессенджера связано с разгоревшимися событиями в США, где протестующие захватили Капитолий после соответствующих призывов действующего президента Дональда Трампа. В ответ уже 12 популярных соцсетей и платформ заблокировали аккаунты Трампа, а также десятков тысяч его сторонников. Среди них Google, Instagram и Spotify, которые обвиняют его в подстрекательстве к насилию и распространении лживой информации. При это Telegram, который резко стал набирать популярность в США, не собирается вводить какую-либо цензуру.

Учитывая последние события, Дуров призвал пользователей Telegram переходить с iOS на Android, где устанавливаемые приложения нельзя полностью ограничить.

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«Да, Apple и Google представляет собой гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. И Apple является более опасной, так как она может полностью ограничить приложения, которые вы используете. В то время как на Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android - это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», - отметил Дуров

Поэтому сейчас основатель Telegram разрабатывает браузерную версию мессенджера для Safari.

«Что касается iOS, мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же плавно, как и наше приложение. Не так же само, но на крайний случай сработает», - написал он.

Таким образом мессенджер сможет сохранять "мобильную" доступность пользователям в случае, если он будет удален из AppStore.

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Возросшая популярность Telegram: с чем связана

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что, по версии издания, могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

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Автор: Денис Прядко