Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter.

Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов.

Об этом рассказал основатель сервиса Павел Дуров в своем канале в мессенджере.

По словам Дурова, за последние 72 часа к мессенджеру присоединились еще 25 млн новых пользователей, из которых 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки.

Планку в 400 миллионов ежемесячно активных пользователей Telegram перепрыгнул в апреле 2020 года. Соответственно с апреля 2020 года по декабрь 2020 года аудитория Telegram выросла на 100 миллионов человек

Для сравнения, общая аудитория Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger в апреле 2020 года превысила 3 миллиарда активных пользователей в месяц.

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Популярность Telegram: с чем связана

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что, по версии издания, могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

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Автор: Денис Прядко