Астрофизики из Университета Париж-Сакле во Франции обнаружили во Вселенной скрытую материю.
Об этом сообщается в журнале Astronomy&Astrophysics.
Материя составляет около 40 процентов обычного (барионного) вещества.
Исследователи провели статистический анализ распределения материи в галактических нитях (волокнах) - космических структурах, соединяющих скопления галактик и заполненных газом. Считается, что волокна содержат почти всю барионную материю Вселенной в виде диффузного газа. Излучение от этого газа настолько слабое, что примерно половина вещества остается необнаруженной.
Пропавшую материю ученые обнаружили в 15 тысячах космических волокнах, длина которых достигает 30-100 миллионов парсек.
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