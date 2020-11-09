Открытие сделали французские астрофизики.

Астрофизики из Университета Париж-Сакле во Франции обнаружили во Вселенной скрытую материю.

Об этом сообщается в журнале Astronomy&Astrophysics.

Материя составляет около 40 процентов обычного (барионного) вещества.

Исследователи провели статистический анализ распределения материи в галактических нитях (волокнах) - космических структурах, соединяющих скопления галактик и заполненных газом. Считается, что волокна содержат почти всю барионную материю Вселенной в виде диффузного газа. Излучение от этого газа настолько слабое, что примерно половина вещества остается необнаруженной.

Пропавшую материю ученые обнаружили в 15 тысячах космических волокнах, длина которых достигает 30-100 миллионов парсек.

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Автор: УНИАН