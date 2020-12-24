Инцидент произошел 10 декабря.

Компания Илона Маска SpaceX показала полное видео, как первый прототип межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8 разбился при посадке в центре стартового поля в Техасе.

Читайте такжеSpaceX снова попытается отправить в тестовый полет прототип корабля для полетов на Марс (видео)Ролик опубликован на Youtube-канале SpaceX.

Инцидент произошел 10 декабря. Прототип набрал высоту 12,5 км и вернулся на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и возможность осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

Неудачная посадка Starship: подробности

Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.

Как заявил Илон Маск, посадка была неудачной из-за малого давления топлива в малом баке в носу корабля. Именно из-за этого скорость приземления была слишком большой. Вместе с тем он отметил, что испытания получились удачными:

"Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления! Мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!".

В SpaceX после неудачной посадки отметили: "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".

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Автор: УНИАН