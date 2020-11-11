Излучение магнитного поля Юпитера может вызвать свечение на ледяной поверхности, покрывающей его спутник Европу, из-за реакции с химией льда.

Американские ученые полагают, что ледяная поверхность Европыпостоянно бомбардируется электронами, которые заставляют ее слегка светиться.

Интересно, что это излучение зависит от состава льда, уверены физики из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA. Об этом пишет НВ.

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В новом исследовании группа под руководством физика Мурти Гудипати из Калифорнийского технологического института предполагает, что излучение магнитного поля Юпитера может вызывать свечение на ледяной поверхности, покрывающей Европу, из-за реакций с химией льда.

«Поверхность Европы постоянно получает потоки заряженных частиц из-за наличия сильного магнитного поля Юпитера. Эти заряженные частицы высокой энергии, в том числе электроны, взаимодействуют с поверхностью, богатой льдом и солью, что приводит к сложным физическим и химическим процессам», — объясняют исследователи в своей статье.

Учитывая, что мы еще не полностью понимаем химический состав ледяного покрова Европы, неясно, как будут выглядеть эти процессы, и ни обсерватория Кека на Гавайях, ни космический телескоп Хаббла не зарегистрировали это гипотетическое свечение, происходящее до сих пор.

Однако когда-нибудь в следующем десятилетии мы сможем лучше рассмотреть это свечение вблизи, когда космический корабль Europa Clipper посетит спутник и получит шанс зафиксировать явление, которе называется электронно-стимулированной люминесценцией.

Моделирование и эксперименты в лаборатории

А пока в ряде экспериментов в лаборатории команда Гудипати охлаждала ядра водяного льда в алюминиевой трубке, нагревая лед до температуры ~ 100 K (-173,15 ° C) и подвергая его импульсам электронного излучения.

Когда они это сделали, лед излучал свечение, но интенсивность освещения зависела от того, какие химические вещества, кроме льда, присутствовали в воде.

«Аналоги льда Европы излучают характерные спектральные сигнатуры в видимом диапазоне при воздействии излучения электронов высокой энергии. Мы обнаружили, что присутствие хлорида и карбоната натрия сильно гасило свет, в то время как эпсомит усиливал радиационное свечение льда», — пишут авторы.

Возможно, что системы визуализации Europa Clipper смогут наблюдать свечение с орбиты(около 50 км над поверхностью) и, анализируя спектры, пролить новый свет на химический состав лунного льда, различая материал из областей чистого водяного льда.

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Автор: УНИАН