Этот запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.

Компания SpaceX впервые запустила в воскресенье, 6 декабря, обновленную грузовую версию своего космического корабля Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию ряд полезных грузов.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на NASA и SpaceX.

Воскресный запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.

Запуск корабля на ракете Falcon 9 состоялся со стартовой площадки во Флориде в 11:17 (18:17 по киевскому времени). Планируется, что корабль прибудет на МКС около 13:30 (20:30 по киевскому времени) в понедельник, 7 декабря. Там он будет оставаться в течение месяца.

В отличие от Dragon Crew, который может вместить на борту до семи членов экипажа или четыре человека и груз, обновленная грузовая версия корабля имеет вдвое больше шкафчиков для хранения научных и исследовательских образцов для транспортировки на Землю и с нее.

Также корабль может сохранять полезную нагрузку в течение всего времени пребывания на МКС как дополнение к лаборатории на станции. Так, четыре груза с питанием будут находиться на корабле в течение всего времени пристыковки.

Кроме этого, грузовая версия корабля может сделать больше поездок: если Dragon Crew был рассчитан на две поездки на МКС и обратно, то новая версия может сделать пять.

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Всего корабль доставит на космическую станцию 2 972 килограмма полезных грузов: принадлежности для экипажа, материалы для научных исследований, экипировку для выхода в космос, аппаратуру и компьютерные ресурсы.

В частности на МКС доставят материалы для исследований бактерий и грибков проекта BioAsteroid, материалы исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости (программа Cardinal Heart), образцы для проекта HemoCue, по которому ученые определяют количество лейкоцитов в условиях микрогравитации, материалы для исследования процессов в клетках и тканях головного мозга и тому подобное.

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Автор: УНИАН