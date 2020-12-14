Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила 7 полетов в рекордно короткий срок.

Американская аэрокосмическая компания SpaceX 13 декабря вывела на орбиту спутник вещания SXM-7 компании Sirius XM. Это 25 успешный ракетный пуск SpaceX в 2020 году, который обновил ряд рекордов.

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Пуск ракеты Falcon 9 состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). В ходе миссии первая многоразовая ступень ракеты была использована в седьмой раз. После отделения от ракеты ступень успешно приземлилась на беспилотную посадочную платформу в океане. Спутник SXM-7 тем временем был успешно выведен на орбиту.

Как сообщает Everyday Astronaut, миссия ознаменовала новые рекорды – многоразовая ступень Falcon 9 совершила 7 полетов в рекордно короткий срок – 652 дня (предыдущий рекорд для семи полетов – 807 дней). Кроме того, между 6 и 7 пуском прошло рекордно короткое время – 56 дней (предыдущий рекорд – 99 дней).

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Автор: Дмитрий Захаров