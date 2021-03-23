Маск намерен "свозить" японского миллиардера Юсаку Маезаву на Луну на Starship в 2023 году.

Компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Также Маск намерен "свозить" японского миллиардера Юсаку Маезаву на Луну на Starship в 2023 году.

Читайте такжеИлон Маск показал прототип ускорителя, который будет использоваться для полетов на Марс и Луну (фото)

Как пишет Reuters, в феврале эта частная космическая компания собрала около 850 миллионов долларов собственного капитала, и планирует развивать проект несмотря на то, что ее прототип ракеты Starship взорвался во время попытки посадки после испытательного запуска.

"SpaceX приземлит свои ракеты "Звездный корабль" на Марс задолго до 2030 года", - сообщил Маск.

SpaceX: ракеты Маска - что известно

Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.

После испытания Маск похвалил команду SpaceX за "отличную работу" и заявил, что однажды полеты на Starship "станут обычным делом".

Ожидается, что разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко