На дудле изображены Юпитер и Сатурн, касающиеся руками.

Google выпустил дудл, посвященный зимнему солнцестоянию.

Читайте такжеПосле выходных Украину накроет магнитная буря - как защититьсяУвидеть его можно на стартовой странице поисковика.

21 декабря – дата зимнего солнцестояния, то есть самой длинной астрономической ночи для жителей Северного полушария. Сегодня Юпитер и Сатурн сойдутся ближе всего за 400 лет.

На дудле изображены Юпитер и Сатурн, касающиеся руками. При нажатии на него, сервис показывает результаты поиска по запросу Зима - 2020.

Зимнее солнцестояние 21 декабря

Сегодня будет самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Пятая и шестая планета Солнечной система Юпитер и Сатурн сойдутся максимально близко ночью 21 декабря. Это зрелище можно будет увидеть впервые за 400 лет.

Астрологи рассказали, чего стоит опасаться разным знакам Зодиака.

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Автор: Людмила Жерновская