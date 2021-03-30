На острове Скокем в проливе между Уэльсом и Ирландией ученые обнаружили в куче грунта, выброшенного кроликами из норы, каменные орудия эпохи мезолита и фрагменты керамики бронзового века.

На острове в Кельтском море валлийские кролики сделали значимое археологическое открытие.

Об этом сообщает The Guardian.

На острове Скокем в проливе между Уэльсом и Ирландией ученые обнаружили каменные орудия эпохи мезолита и фрагменты керамики бронзового века. Их обнаружили в куче грунта, выброшенного кроликами из норы.

Неподалеку от своего дома ученые Ричард Браун и Жизель Игл, которые постоянно живут на острове, заметили два предмета возле кроличьей норы. Один из них оказался каменным орудием эпохи мезолита, которое 9 тысяч лет назад охотники использовали для обработки шкуры тюленей. Второй артефакт – это осколок урны бронзового века возрастом около 3750 лет.

Эти находки доказывают, что остров был заселен еще во времена эпохи мезолита.

На следующий день Браун и Игл нашли рядом с той же кроличьей норой большие куски грубой глиняной посуды: большой фрагмент горшка, украшенный линиями в верхней части.

После отмены карантинных ограничений Браун и Игл планируют начать масштабные раскопки.

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Автор: Олег Давыгора