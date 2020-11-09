В компании заверили, что в ближайшее время ошибка будет исправлена.

Компания Microsoft признала проблему, из-за которой пользователи Windows 10 столкнулись с критической ошибкой: ряд владельцев ПК пожаловался на появление «синего экрана смерти».

Читайте такжеОбновление Windows 10 нарушило работу некоторых компьютеровКак сообщает MSPoweruser со ссылкой на материалы компании, обычно пользователи видели на экране сообщение типа DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION, указывающее на то, что в системе возникла проблема с драйверами.

Ошибка, которая привела к такому результату, стала появляться после релиза октябрьских обновлений Windows.

По словам программистов, проблема может возникать при подключении через порт Thunderbolt сторонних накопителей формата NVMe.

В Мicrosoft заверили, что в ближайшее время ошибка будет исправлена. До выхода обновления инженеры посоветовали отказаться от подключения SSD-накопителей через порт.

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Автор: УНИАН