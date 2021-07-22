Из-за снижения количества больных на COVID-19 многие страны открылись для туристов, которые хотят немного отдохнуть после длительного пребывания дома. Поскольку для большинства отдых без гаджетов невозможен, а некоторые пользователи продолжают работать удаленно даже в отпуске, специалисты ESET подготовили несколько правил, которые помогут защитить устройство от Интернет-угроз во время путешествия.

Остерегайтесь поддельных паспортов COVID-19

Поскольку ситуация с пандемией улучшается, а ограничения на поездки и изоляция отменяются, страны постепенно открываются для туристов. Чтобы уменьшить риски, большинство стран используют сертификаты COVID-19, которые позволяют путешествовать более свободно. В частности, Европейский Союз представил цифровой сертификат, который содержит информацию о вакцинации, отрицательном результате теста или выздоровлении от болезни. Этим решили воспользоваться и киберпреступники для заработка немалых денег, выставив на продажу поддельные документы о вакцинации.

Помните, что выдать сертификат имеет право только орган в сфере охраны здоровья. Большинство стран опубликовали информацию о процессе получения документов на официальных сайтах учреждений или министерств в сфере охраны здоровья. В поисках сертификатов COVID-19 вы можете натолкнуться на опасные сайты, которые похищают учетные данные с помощью фишинга или распространяют вредоносные программы для заражения устройства.

Создайте резервные копии и зашифруйте данные

Несчастные случаи могут произойти в любое время и в любом месте, особенно их вероятность возрастает во время летнего отдыха. В частности, вы можете потерять или повредить телефон или стать жертвой воров. Чтобы избежать потери личных данных, следует создать резервные копии, которые позволят восстановить всю информацию при необходимости.

Для удобства следует сделать несколько резервных копий: одну можно хранить в облаке, а другую ― на аппаратном устройстве. Подробнее о создании резервной копии на устройствах iOS и Android читайте по ссылке. Для дополнительной защиты данных следует позаботиться об их шифровании, которое не позволит злоумышленникам получить доступ к информации в случае кражи девайса. Кроме этого, не забывайте устанавливать актуальные обновления, которые содержат исправления для защиты устройства.

Обеспечьте защиту устройства и данных

В случае потери или кражи смартфона следует обеспечить его защиту с помощью PIN-кодов, паролей и биометрической аутентификации. Многие люди часто отказываются от блокировки устройства в связи с неудобствами, что является ошибкой. Стоит отметить, что для блокировки не следует использовать простой графический ключ, такой как треугольник, или легкий четырехзначный PIN-код.

Оптимальным решением для защиты устройства является сочетание биометрической аутентификации, в частности сканирование отпечатка пальца или лица, и сложного пароля. Об основных правилах создания надежной комбинации читайте по ссылке, а для упрощения этого процесса используйте бесплатный генератор паролей. Кроме этого, для дополнительной защиты учетных записей всегда используйте двухфакторную аутентификацию.

Будьте осторожны при подключении к публичному Wi-Fi

Во время путешествий для поддержания связи с близкими часто используются общедоступные сети Wi-Fi в ресторанах, гостиницах и магазинах. Однако такие сети, как правило, незащищенные, что увеличивает риски взлома устройств, заржения вредоносными программами или похищения конфиденциальных данных. В случае необходимости подключения к общедоступным сетям Wi-Fi не используйте службы, которые обрабатывают конфиденциальные данные (например, финансовые приложения).

Одним из самых простых способов быть на связи и в безопасности ― использовать мобильный Интернет, предварительно приобретя SIM-карту от проверенного местного оператора. В другом случае используйте VPN при подключении к общедоступному Wi-Fi для безопасной работы в Интернете. Подробнее об использовании VPN читайте по ссылке.

Используйте надежное решение по безопасности

Многие люди недооценивают важность использования программы для защиты устройства. Важно помнить, что смартфоны и планшеты теперь не только средства связи, а полноценные карманные компьютеры с большим количеством конфиденциальных данных. Кроме хранения личной информации, мобильные устройства используются для оплаты счетов через банковские приложения и для онлайн-покупок. Именно поэтому использование надежной программы является обязательным для защиты от вредоносных программ, в том числе и при осуществлении онлайн-платежей.

Ограничьте распространение конфиденциальной информации

Показать фото с прекрасными видами на пляж или горы в соцсетях ― любимая привычка большинства из нас. Однако распространение таких моментов, особенно с геолокациями, может вызвать множество проблем. Получив достаточно информации о местоположении, злоумышленники смогут проникнуть в номер отеля или в ваш дом, пока вы отдыхаете далеко от него. Поэтому не распространяйте детальную информацию о вашем местоположении, такую ​​как название ресторана или гостиницы.

Для этого следует пересмотреть настройки учетных записей в соцсетях и узнать, кто может видеть ваши публикации, а также ограничить их просмотр для всех пользователей. Также стоит отключить службы геолокаций, поскольку сообщать точное ваше местоположение в течение всего дня не является необходимостью. Лучшим вариантом было бы проверить, у каки х программ есть разрешение на доступ к геолокаци и и отключить, где он не нужен.

После этого сложного года с пандемией каждый нуждается в отпуске. Однако перед тем, как увлечься путешествиями, не стоит забывать о базовых правилах кибербезопасности ― сделать резервные копии, обеспечить защиту устройств и данных на них, а также быть осторожными при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi. Наслаждайтесь отдыхом и оставайтесь в безопасности!

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

ESET в Украине:

Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи могут бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.

Более подробная информация о компании и продуктах ESET доступна на украинском официальном сайте www.eset.ua.

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Автор: Иван Бойко