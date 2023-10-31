Мертвого приковали, чтобы не дать вампиру воскреснуть из мертвых.

На территории Польши ученые раскопали древнюю могилу, в которой был похоронен ребенок-"вампир". По крайней мере так считали те, кто создал это захоронение.

Как сообщает Sky News, ребенка в возрасте 6-7 лет похоронили лицом вниз с треугольным железным замком под одной ногой. По мнению ученых, захоронения относятся к XVII веку, когда призраки, зомби и другие сверхъестественные существа считались такими же реальными, как и люди.

Отмечается, что останки обнаружили археологи в селе Пиен. Ученые предполагают, что ребенка похоронили лицом вниз и приковали к могиле из-за давних сверхъестественных верований в вампиров. Находка сделана на том же месте, где год назад обнаружили останки женщины с серпом на шее и треугольным замком на ноге.

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"Считалось, что острое металлическое лезвие размещали таким образом, чтобы не дать ей воскреснуть из мертвых", - пишет Sky News.

Исследователь средневековых захоронений, профессор Университета имени Коперника в Торуне (Польша) Дариуш Полински предполагает, что это кладбище - для отвергнутых людей, которых боялись после смерти, и, возможно, при жизни. Ученый объясняет: в те времена людей, которые вели себя не так как большинство местных жителей, обвиняли в контактах с "нечистой силой".

Ребенок был похоронен лицом вниз, вероятно, чтобы помешать "маленькому вампиру" выбраться из могилы, а затем атаковать живых людей, съесть их или выпить их кровь. Поэтому к специфическому ритуалу захоронения людей подтолкнул страх перед ребенком.

По словам Полински, через какой-то период после захоронения могилу осквернили и удалили значительную часть костей, опять же - чтобы не позволить ему подняться. Ученый рассказал, что было также большое количество могил с камнями, которые "должны были защищать от умерших". Камни клали в разные места "опасных" умерших: на локоть, на шею и тому подобное.

Дракула мог быть вегетарианцем

Как писал УНИАН, несмотря на нелепые легенды о румынском князе XV века Влада Цепеше, ставшем прототипом вампира Дракулы в книге Брэма Стокера, на самом деле он мог быть веганом или вегетарианцем. Исследователи проанализировали письма, написанные Владом, чтобы узнать больше о его здоровье и окружающей среде, в которой он жил.

Так, ученые изъяли тысячи фрагментов белковых молекул с поверхности этих писем. Часть из них принадлежит человеку - вероятно, именно Владу III. Эти белки указывают на то, что правитель мог страдать от респираторных заболеваний, в частности от заболевания, называемого гемолакрией. Оно могло заставить его плакать буквально кровавыми слезами. В то же время среди молекул, выделенных из писем, отсутствовали белки животной пищи.

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