Астрономы нашли источник "инопланетных" радиосигналов с глубин космоса

Возможно, они имеют естественное происхождение.

Недавно команда ученых провела ряд исследований, чтобы более детально изучить таинственные "инопланетные" радиосигналы. Специалистам удалось выявить их источники.

Как передает научное интернет-издание после изучений радиовсплесков большинство исследователей сошлись во мнении, что они имеют естественное происхождение.

Как оказалось, источники располагаются в огромных галактиках на расстоянии от 1 до 5 миллиардов световых лет от Земли.

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Радиоимпульсы отслеживались астрономами далеко от центра, что свидетельствует о невозможности появления всплесков, когда космические струны или ядро выступает в ведущей роли.

Помимо того, эксперты отмечают маленькую вероятность того, что Fast Radio Bursts образуются благодаря молодым магнитарам, Некоторые специалисты выдвигали предположения о том, что FRB имеют инопланетное происхождение.

Теперь же удалось установить, что радиовсплески продолжаются относительно недолго. Они сопровождаются выбросом огромного количества энергии. Ученые придерживаются мнения, что объясняется естественными причинами.

Как сообщал ранее УНИАН, Быстрые радиовсплески (Fast radio burst, FRB) – таинственный феномен, который не дает покоя астрономам вот уже более десяти лет. Речь идет о мощных радиосигналах неизвестной природы, которые длятся не больше нескольких миллисекунд. Мощность каждого из всплесков сравнима с энергией, которая вырабатывается нашим Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет.

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