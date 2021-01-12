QAnon - теория заговора, согласно которой Трамп хочет разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США.

Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия в США заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon.

Об этом говорится в блоге Twitter во вторник, 12 января.

Решение принято в связи с угрозой вероятных вооруженных протестов накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

"С пятницы более 70 тысяч аккаунтов были заблокированы в результате наших усилий, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора в соцсети", - рассказали в компании.

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"Мы ясно давали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении тех, чье поведение потенциально может привести к вреду офлайн", - заявила компания.

QAnon - теория заговора, согласно которой Трамп хочет разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США. Известно, что "шаман", прославившийся в сети во время штурма Капитолия, был одним из поклонников теории заговора QAnon.

История с аккаунтами Трампа

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы минимум на две недели – до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещенные в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

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Автор: Денис Прядко