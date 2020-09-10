Apple объявила дату своей традиционной презентации, которую поклонники "яблочной" продукции всегда ждут с нетерпением. Но вот, к их разочарованию, компания скорее всего не представит на ней долгожданные новые айфоны.

Компания Apple раскрыла дату своей традиционной осенней презентации. Однако, зарубежные СМИ отмечают, что в этот раз новая линейка iPhone 12 представлена не будет.

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Когда презентация Apple 2020:

Главная презентация Apple будет проведена 15 сентября. Об этом сообщили в самой компании. Для поклонников бренда она считается самой интересной, поскольку именно на ней представляют все самое важное.

Как проходит презентация Аpple 2020:

В этом году из-за пандемии коронавируса презентация Apple будет проходит в онлайн-формате. Новый глава компании по маркетингу Грег Джосвиак поделился анимированным приглашением в своем Twitter. "Увидимся через неделю!"- написал он.

Презентация Аpple: что покажут

По предварительным данным, на презентации Apple в сентябре покажут новую модель часов Apple Watch Series 6, которая получит улучшенный сенсор и более емкий аккумулятор. Кроме того, по данным инсайдеров, компания готовит замену Apple Watch Series 3, в основу которой ляжет «пятая» модель, без датчика, измеряющего сердечный ритм.

Также ожидается презентация сменившего дизайн планшета iPad Air. Также возможно, что на презентации пользователям покажут телевизор Apple TV 4K+ и Mac на базе процессоров Apple Silicon. Ожидается анонс маячков AirTag и наушников AirPods Studio, но есть вероятность, что они будут представлены в октябре.

Презентация Apple iPhone 12:

"Изюминкой" осенней презентации Apple считается айфон. Однако уже сейчас известно, что непосредственно к запуску следующая версия iPhone еще не готова. Поэтому допускают, что новые iPhone 12, скорее всего будут представлены в октябре на отдельном мероприятии.

По данным СМИ, компания покажет сразу четыре новых модели айфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Названия смартфонов условные, поскольку официальный нейминг будет оглашен только во время презентации.

Известно, что одной из самых важных функций новой линейки станет поддержка технологии 5G. В плане дизайна не стоит ждать революции. Избавления от "челки" ждать не стоит, хотя и говорят, что она визуально станет меньше. Есть слух и о добавление 3D-камеры на заднюю панель. Что касается других характеристик камер, то на флагманские модели установят увеличенные 12-мегапиксельные сенсоры для улучшения съемки в условиях слабой освещенности. Во всех смартфонах улучшат скорость и качество автофокусировки и добавят новую технологию стабилизации изображения, уменьшающую эффект тряски при съемке фотографий или видео.

iPhone 12 цвета:

Apple меняет цветовую гамму своих смартфонов. В частности, добавит темно-синий цвет в линейку, заменив им темно-зеленый.

Новый iPhone 12: цена

По данным экспертов, iPhone 12 будет стоить $649. Однако некоторые инсайдеры утверждают, что самая дешевая модель будет стоить не меньше $749. Многое будет: зависеть от наличия/отсутствия 5G чипа и решения Apple включит его стоимость в цену на смартфон. Самую дорогую версию iPhone 12 Pro Max, 512 ГБ эксперты предварительно оценивают в $1399.

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Автор: УНИАН