По мнению специалистов, «сырые» реформы могут привести к оттоку качественных украинских кадров за границу.

Эксперты и представители украинской IT-отрасли критикуют предложенную Министерством цифровой трансформации форму трудоустройства IT-специалистов, согласно которой компании будут вынуждены перевести своих сотрудников с системы ФЛП (физлиц-предпринимателей) на так называемые Gig-контракты.

Как поясняют украинские чиновники, предложенная форма трудоустройства – Gig-контракты – это что-то среднее между официальным наймом и сотрудничеством с ФЛП, она позволит IT-шникам получать оплачиваемый отпуск, компенсацию за больничный и минимальную оплату труда на период родов. Однако, даже с подписанным Gig-договором, деятельность IT-специалиста будет считаться незаконной без трудового договора, что может нанести удар по мобильной и динамичной сфере технологий.

«По сути контракт с ФЛП — это социальный договор сотрудника и компании, дающий максимум преимуществ обеим сторонам. «Из-под палки» чересчур зарегулированного трудового кодекса этих преимуществ не достичь. Пока что все инициативы на уровне правительства не сформулированы понятно и прозрачно для всех игроков отрасли. Чтобы на что-то соглашаться, нужно четко понимать последствия, а мы пока не видим общей картины. Поэтому придерживаемся принципа “система работает — не трожь”», - отмечает основатель IT-компании Telesens и Kharkiv IT Cluster Эдуард Рубин.

Действовать предложенные Минцифры Gig-контракты, заключенные между IT-специалистами и работодателями, будут лишь в случае, если те вступят в общественную организацию «Дія City». По мнению чиновников, подобное резидентство позволит IT-шникам защититься от давления силовиков в формате «маски-шоу», получить особые юридические условия и меньшие налоги по сравнению со всей страной. Однако, как отмечают юристы, это также может способствовать большей тенизации IT-отрасли, и подобная инициатива противоречит положению Конституции, согласно которому граждан нельзя обязать вступать в какие-либо объединения.

«Возможные последствия — это усиление прессинга на тех, кто не захочет входить в зону действия «Дія City» и в результате — тенизация отрасли», - считает глава юридического подразделения Kharkiv IT Cluster Оксана Кобзар.

В то же время, Кобзар добавляет, что если доработать инициативы Минцифры, они действительно могут стать революционными для рынка. В противном случае – «сырые» реформы могут привести к оттоку качественных украинских кадров за границу.

«Если проект доработать, особенно в части широких полномочий регулятора, возможно, он будет привлекательным для рынка. Если у отрасли проект не вызовет доверия, возможны релокации команд или выплата вознаграждения подрядчикам за пределами Украины», - сказала Кобзар.

По мнению представителей отрасли, инициативы Минцифры сейчас больше походят на эксперимент, поскольку до сих пор содержат в себе множество белых пятен. Плюс, до сих пор неизвестно, будут ли вынуждены IT-специалисты перейти на официальное оформление по трудовому законодательству, если эксперимент окажется неудачным.

Как подчеркивают эксперты, именно возможность оформлять сотрудников по системе ФЛП позволила украинской IT-отрасли достичь нынешних масштабов при ежегодном росте на около 20 процентов. Если же налоговая нагрузка на IT-шников возрастет, значительная доля специалистов уедет в Западную Европу, где при той же оплате труда они получат значительно лучший уровень инфраструктуры. Это вызовет отток интеллектуального капитала, сравнимый с тем, который произошел в 1990-х годах.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации планирует запустить виртуальную свободную экономическую зону для технологических компаний «Дія City» в первом полугодии 2021 года.

Свободная зона предусматривает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал по ставке 10%, единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной заработной платы и 1,5% военного сбора. Налоги на труд предусматривают 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Резидентами «Дія City» смогут стать украинские и международные IT-компании, высокотехнологический бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Согласно планам Минцифры, «Дія City» должна охватить следующие сферы: AgroTech; искусственный интеллект; облачные технологии; беспилотники; авиационные и космические технологии; финтех; медицинские нейросети; реклама, маркетинг; торговые площадки; «интернет вещей»; блокчейн; аутсорсинг; анимация, графика, видео; киберспорт.

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Автор: УНИАН