В Украине создали сервис по поиску информации о репрессированных

В Консультационном центре будут помогать в вопросе выяснения судьбы лиц, репрессированных в 1917-1991 годах.

В Украине создан сервис по поиску информации о репрессированных лиц.

Как сообщается на сайте Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти, ко Дню памяти жертв политических репрессий открыт Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

«В Консультационном центре всем желающим будут предоставляться консультации, будет происходить сопровождение людей, которые хотят узнать судьбу репрессированных лиц в 1917-1991 годах», - отмечают в архиве.

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Директор Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти Игорь Кулик замечает: «Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства ... Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страницы жизни своих предков. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране».

Обращение в Консультационный центр является бесплатным. Отмечается, что на сегодня Украина является лидером по доступу к архивам репрессивных органов на постсоветском пространстве. Украина открыла эти документы для всех желающих еще в апреле 2015 года с правом свободно их копировать и распространять.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил о проблеме со свободными помещениями для хранения государственных документов.