Американский марсоход NASA под названием Perseverance ("Настойчивость"), который сутки назад сел на поверхность Марса, прислал на Землю новые фото поверхности Красной планеты.
Они обнародованы в Twitter-аккаунте марсохода.
Всего с момента посадки марсоход Perseverance прислал уже 5 фото.
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Марсоход NASA Perseverance: что известно
- После успешного приземления марсоход приступит к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.
- Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.
- В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.
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