Ученые случайно открыли новую бактерию, которая ест металл

Теоретическое существование таких бактерий допускалось и ранее, но только сейчас эти организмы удалось обнаружить.

Исследователи открыли новый вид бактерий, которые потребляют металл, в частности элемент под названием магний. Этот металл - одно из наиболее распространенных веществ на Земле. Больше столетия назад ученые допускали существование микробов, которые поглощают его как источник энергии.

Как пишет Newsweek, теперь наконец удалось обнаружить такую бактерию. Об этом говорится в выводах исследования, опубликованных в журнале Nature.

"Это первая известная бактерия, которая использует магний как топливо. Уникальная черта микробов в природе заключается в том, что они могут метаболлизировать непригодные на первый взгляд вещества, такие как металлы. Так они получают полезную для себя энергию", - объяснил автор исследования из Калифорнийского института технологий Джаред Лидбеттер.

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Исследователи утверждают, что бактерия окисляет магний. Это означает, что она отрывает от металла электроны, делая его черным. Окисление используется для преобразования углекислого газа в биомассу в ходе процесса, который называют химиосинтезом. Это позволяет бактерии расти. Ученые и раньше знали про бактериях и грибах, способных окислять магний. Однако, до этого времени не было никаких доказательств, что этот процесс может способствовать росту такого типа организмов.

Открытие бактерий, которые едят магний, было случайным. Профессор экологической микробиологии Джаред Лидбеттер проводил другое исследование с использованием магния в форме, похожей на мел. Перед тем, как уйти из своего кабинета в Пасадене несколько месяцев назад, он оставил стеклянный сосуд, покрытый магнием, в раковине с пресной водой. Когда он вернулся, то был удивлен, что сосуд теперь был покрыт черным веществом.

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"Я подумал: "Что это еще такое?". Я заподозрил, что возможно микробы, о существовании которых давно подозревали, могут быть ответственны за это. Поэтому мы начали систематически проводить тесты, чтобы это проверить", - пояснил ученый.

Тесты установили, что черное вещество и в самом деле было окисленным магнием, которого много в природе. Ученые пришли к выводу, что магний был окислен бактерией, которую назвали Candidatus Manganitrophus noduliformans. Она попала на магний в лаборатории вместе водой.

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