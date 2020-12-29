Как отмечают эксперты, диджитализация промышленности послужит основным фактором росту мировой экономики. И в первую очередь именно от владельцев зависит будет компания развиваться или стоять на месте. Чтобы быть в числе лидеров, важно идти в ногу со временем. На сегодняшний день digital продвижение является наиболее эффективным инструментом развития компании. Современному человеку сложно представить жизнь без цифровых технологий, и понимая этот фактор компании должны адаптировать свой бизнес под интересы своего потребителя.
Как интернет изменил направление агро индустрии? Как не упустить возможности, которые открываются с использованием digital-технологий? Какие преимущества выхода аграрного бизнеса в онлайн?
Ответы на все эти вопросы вы можете узнать 11 февраля на онлайн-конференции Digatal Agro Day.
Мы собрали 15 спикеров — лучших представителей ТОПовых агро компаний , таких как AgriChain (Астарта-Киев), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, SmartFarming и многих других.
Вас ждут 8 часов продуктивного обучения на реальных примерах. Спикеры в подробностях расскажут о своих лучших результатах, и как их достигали, о своих удачах и неудачах, о трудностях, с которыми сталкивались в продвижении в сети.
На конференции вы узнаете:
- Какие тренды интернет-маркетинга в агросфере ожидают в 2021
- Технологии и результаты увеличения продаж агро бизнеса через интернет
- Как интегрировать digital-стратегию в общую стратегию агро бренда
- Какие инструменты digital-маркетинга выбрать для эффективного продвижения агро направления
- Реальные кейсы продвижения агро компаний в сети
Для кого эта конференция?
- Для руководителей, топ-менеджеров и владельцев агро компаний
- Для тех, кто занимается маркетингом и интернет-маркетингом в агросфере
- Для специалистов, которые продвигают агро направление в интернете
- Для аграриев, которые хотят разбираться в основах digital-маркетинга
Онлайн-конференция Digital Agro Day доступна для всех желающих.
Чтобы принять участие достаточно зарегистрироваться по ссылке.
Вместе с доступом к конференции в день проведения, каждый участник получит возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире, получить подарки от организаторов и партнеров.
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