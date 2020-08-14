После обновления Windows начал удалять пароли пользователей

В основном эта проблема затрагивает приложения, встроенные в Windows, такие как Outlook, Lastpass, Edge и OneDrive.

Обновление Microsoft Windows, которое вышло 11 августа, содержит ошибку, из-за которой операционная система забывает сохраненные пароли пользователей после каждой перезагрузки компьютера.

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В основном эта проблема затрагивает приложения, встроенные в Windows, такие как Outlook, Lastpass, Edge и OneDrive. Об исчезновении сохраненных паролей также сообщают пользователи Google Chrome и VPN-сервисов.

В Microsoft уже признали проблему и пообещали исправить ошибку в следующем обновлении.

Обновление Windows: что известно

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