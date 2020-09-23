Кроме оборонительных валов, было обнаружено значительное количество древнерусских материалов.

В Житомирской области в поселке Городница, на месте найденного в конце августа так называемого "Городницкого сокровища", археологи обнаружили городище времен Киевской Руси.

Об этом сообщил руководитель археологической экспедиции Андрей Петраускас.

По его словам, на месте археологи обнаружили оборонительные валы и древнерусские материалы, датируемые 12-13 веком.

"Сразу, как были обнаружены монеты, мы выехали обследовать территорию находки. Отмечу, что в 2007-2008 годах мы были в Городнице на этих территориях, но тогда нам не удалось идентифицировать это место. Теперь можно сказать, что здесь было городище древнерусского времени. Нужно смотреть, упоминается ли оно в летописи. Только тогда мы точно сможем сказать, был ли здесь город", - сказал Петраускас.

По его словам, кроме оборонительных валов, было обнаружено значительное количество древнерусских материалов, керамики, которая четко датируется 12-13 веком. Были обнаружены еще некоторые материалы, которые могут датироваться 10 веком.

"Хочу подчеркнуть, что это чрезвычайная находка, ведь сам памятник сохранился практически без повреждений. Сегодня мы завершаем на этом месте работы, ведь нужно готовить разрешительные документы на раскопки, а это займет определенное время. Территория сейчас плохо просматривается, ведь на ней много кустарников, деревьев, нужно ждать пока упадут листья, или еще лучше к зиме, чтобы вал лучше видеть. Также искать средства на фотограмметрию, чтобы спроектировать сам объект, его и положение", - рассказал Петраускас.

В Городнице Житомирской области в конце августа был найден клад национального значения - 32 монеты времен Киевской Руси. Находка была перевезена под усиленной охраной в Житомирский краеведческий музей на временное хранение.

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Автор: Марина Чорноштан