Астрономы обнаружили новую планету, которая получила название BDR J1750+3809. впервые ученые это сделали с помощью радиотелескопа.
Читайте такжеВыживет разве что Риддик: ученые нашли планету с самыми экстремальными условиями во ВселеннойОб этом сообщает Sci-News.
До этого подобные планеты находили с помощью обсервации неба в инфракрасном диапазоне.
Отмечается, что планета является холодным «коричневым карликом» или не состоявшейся звездой. Она расположена в созвездии Геркулеса на расстоянии 212 световых лет от Земли.
«Радиоволны, излучаемые «коричневыми карликами», несут информацию о силе их магнитного поля. До этого времени радионаблюдения могли измерять только сильные магнитные поля, которые примерно в сто раз сильнее магнитного поля обычного магнита на холодильнике, – заявил один из ученых Гариш Ведантам из университета Гронингена. – Наша цель – понять магнетизм на экзопланетах и то, как он влияет на их способность зарождать жизнь».
Вас также могут заинтересовать новости
- Ученые допустили существование 300 миллионов пригодных для жизни планет в нашей галактике
- Вода на Марсе присутствовала еще до зарождения жизни на Земле – ученые
- Хаббл сделал снимок "кривой" галактики (фото)
- Ученые нашли во Вселенной скрытую материю
- Самая сильная магнитная буря в ноябре приближается: как защитится от воздействия
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram