Планета является холодным "коричневым карликом".

Астрономы обнаружили новую планету, которая получила название BDR J1750+3809. впервые ученые это сделали с помощью радиотелескопа.

Читайте такжеВыживет разве что Риддик: ученые нашли планету с самыми экстремальными условиями во ВселеннойОб этом сообщает Sci-News.

До этого подобные планеты находили с помощью обсервации неба в инфракрасном диапазоне.

Отмечается, что планета является холодным «коричневым карликом» или не состоявшейся звездой. Она расположена в созвездии Геркулеса на расстоянии 212 световых лет от Земли.

«Радиоволны, излучаемые «коричневыми карликами», несут информацию о силе их магнитного поля. До этого времени радионаблюдения могли измерять только сильные магнитные поля, которые примерно в сто раз сильнее магнитного поля обычного магнита на холодильнике, – заявил один из ученых Гариш Ведантам из университета Гронингена. – Наша цель – понять магнетизм на экзопланетах и ​​то, как он влияет на их способность зарождать жизнь».

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Автор: Катерина Шварц