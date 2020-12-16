Устройство является первым ноутбуком компании с 2009 года, когда под брендом Nokia вышел портативный компьютер Booklet 3G.

Ноутбук Nokia вышел с процессором Intel i5 и получил легкий корпус из сплава магния и алюминия.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Индийский маркетплейс Flipcart выпустил ноутбук PureBook X14 под брендом Nokia – в последний раз лэптоп Nokia выходил в 2009 г.

Nokia PureBook X146: параметры и характеристики

Девайс получил название Nokia PureBook X14. Портативный компьютер вышел с 14-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD с тонкими рамками размером 4,8 миллиметра. Аппарат появился в черном матовом цвете, его корпус изготовлен из сплава магния и алюминия. Вес устройства составил около 1,1 килограмма.

Модель базируется на четырехъядерным процессоре Intel i5 10-го поколения с максимальной частотой работы до 4200 мегагерц, имеет графический ускоритель Intel UHD 620. Аппарат получил восемь гигабайт оперативной памяти DDR4 и накопитель емкостью 512 гигабайт формата NVMe SSD. Компьютер вышел с несколькими USB-портами, разъемом HDMI, поддержкой Bluetooth 5.1, Dolby Vision и Dolby Atmos. Nokia PureBook X14 имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает максимальную автономность до восьми часов.

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Первый ноутбук Nokia

Пробовать себя в роли производителя мобильных ПК Nokia начала еще почти 12 лет назад. Booklet 3G был собственной разработкой Nokia, созданной без привлечения сторонних компаний. Он оснащался 10-дюймовым HD-дисплеем и работал на базе полноценной ОС Windows 7 (Microsoft начала поставлять ее производителям ПК в июле 2009 г.). В этом ему помогала аппаратная платформа Intel, в центре которой был процессор линейки Atom.

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Автор: Олег Давыгора