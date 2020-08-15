Пентагон подтвердил, что создает группу для исследования НЛО

Министерство обороны учредило группу, чтобы лучше понять природу и происхождение НЛО.

Пентагон подтвердил, что 4 августа заместитель министра обороны США Дэвид Норквист одобрил создание группы по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО).

Читайте такжеВ Пентагоне создают группу для исследования НЛОРанее об этом со ссылкой на источники сообщал телеканал CNN.

«Министерство обороны учредило группу, чтобы лучше понять природу и происхождение НЛО. Задача группы - обнаруживать, анализировать и составлять список НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», - говорится в сообщении Миноброны США, передает kommersant.

НЛО в США: что было раньше

В июне президент Дональд Трамп пообещал решить, нужно ли снимать гриф секретности с материалов о розуэлльском инциденте - предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году.

В апреле Пентагон опубликовал видео неопознанных явлений в 2004 и 2015 годах.

Также были опубликованы отчеты, где пилоты рассказывали о наблюдении за НЛО в 2013–2019 годах.

Согласно опросам, более половины американцев (54%) считают, что правительство скрывает от общественности информацию об НЛО.

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