Эксперты прогнозируют, что ракета упадет в Азии / фото NASA
Неуправляемая ступень китайской ракеты-носителя может рухнуть в Азии уже завтра 8 мая.
Об этом следует из прогноза ВВС США, опубликованного на специализированном канале Space Track в Twitter.
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Согласно расчетам, 22-тонный космический мусор может упасть на территории Туркменистана. Точные координаты: 38.1 градуса широты, 62.5 градуса долготы.
Также приблизительное время - 8 мая 23:13 UTC (02:13 по Киеву - УНИАН).
Неуправляемая китайская ракета падает на Землю: что известно
- 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.
- Главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю.
- По прогнозам, ракета может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз.
- Ракета падает на Землю со скоростью около 29000 километров в час.
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