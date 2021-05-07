По предварительным данным, ракета может упасть в Азии.

Неуправляемая ступень китайской ракеты-носителя может рухнуть в Азии уже завтра 8 мая.

Об этом следует из прогноза ВВС США, опубликованного на специализированном канале Space Track в Twitter.

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Согласно расчетам, 22-тонный космический мусор может упасть на территории Туркменистана. Точные координаты: 38.1 градуса широты, 62.5 градуса долготы.

Также приблизительное время - 8 мая 23:13 UTC (02:13 по Киеву - УНИАН).

Неуправляемая китайская ракета падает на Землю: что известно

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.

Главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю.

По прогнозам, ракета может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз.

Ракета падает на Землю со скоростью около 29000 километров в час.

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Автор: Екатерина Лиманская