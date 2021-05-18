Зафиксированное извержение на Солнце произошло в феврале этого года.

Ученые NASA и Европейского космического агентства (ESA) засняли мощное извержение плазмы на Солнце.

Об этом говорится на сайте ESA.

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Как сообщается, это был первый выброс корональной массы, зафиксированный космическим аппаратом Solar Orbiter.

По данным ученых, данный выброс прошел мимо Земли, поэтому никак не повлиял на нас.

Корональный выброс массы - выброс вещества из звёздной короны. Вызывает северные сияния и может повлиять на работу космических спутников. В каждом корональном выбросе массы может содержаться до 10 миллиардов тонн вещества, которое летит в космосе с средней скоростью 400 км в секунду (быстрые выбросы — до 2000 км/с). Если выброс направлен в сторону Земли, он достигает нашей планеты в течение одного-трёх дней.

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Перевод: Екатерина Лиманская