Подписание договоренностей будет способствовать обсуждению вопроса заключения рамочного соглашения между Кабмином Украины и правительством США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида" относительно принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Читайте такжеУченые нашли во Вселенной скрытую материюТаким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей по "Артемиде", сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Принципы программы предусматривают мирное исследование, прозрачную деятельность, совместимость систем, оказание экстренной помощи пострадавшим в рамках реализации программы, регистрацию космических объектов, распространение научных данных, сохранение наследия, добычу и использование космических ресурсов в соответствии с Договором по космосу.

Также подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и планировать безопасное захоронение мусора.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида". Перечисленные принципы и договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден, что договоренности дадут новый толчок к объединению государств в начале многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства”, - сказал председатель ГКА Владимир Усов.

В агентстве отмечают, что подписание договоренностей поспособствует обсуждению вопроса заключения рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

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Автор: Людмила Жерновская