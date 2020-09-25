В центре снимка изображен массивный циклон на северном полюсе планеты-гиганта.

Космическое агентство NASA показало, как выглядят мощнейшие вихри на Юпитере, которые на снимке напоминают букет роз.

⁣Снимок был опубликован на странице NASA в Instagram.

"Это не настоящие розы, это на самом деле циклоны на северном полюсе Юпитера", - говорится в сообщении.

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По данным ученых, огромный устойчивый циклон, обнаруженный на северном полюсе Юпитера, виден в центре изображения. Он окружен более мелкими циклонами, размер которых колеблется от 4000 до 4600 километров.

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Перевод: Екатерина Лиманская