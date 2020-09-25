Штормы на Юпитере похожи на розы / фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Космическое агентство NASA показало, как выглядят мощнейшие вихри на Юпитере, которые на снимке напоминают букет роз.
Снимок был опубликован на странице NASA в Instagram.
"Это не настоящие розы, это на самом деле циклоны на северном полюсе Юпитера", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПланета-монстр: Хаббл сделал новый снимок Юпитера
По данным ученых, огромный устойчивый циклон, обнаруженный на северном полюсе Юпитера, виден в центре изображения. Он окружен более мелкими циклонами, размер которых колеблется от 4000 до 4600 километров.
Вас также могут заинтересовать другие новости науки:
- NASA обнародовало план по полетам на Луну
- Астронавт NASA сделал захватывающий снимок Земли с борта МКС
- МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
- NASA показало фото солнечного затмения на Юпитере
- Ученые получили новые снимки гигантской черной дыры: видно вращение кольца плазмы (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram