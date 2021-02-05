Станция будет оснащена солнечными батареями, а также холловскими двигателями, работающими на ксеноне.

Специалисты NASA начали этап сборки автоматической межпланетной станции Psyche, которая отправится в космос летом следующего года.

Читайте такжеРакета SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink (видео)Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA, пишет N+1.

Отмечается, что аппарат будет изучать необычный металлический астероид Психея, который может быть ядром протопланеты.

Данные наземных наблюдений показывают, что это небесное тело может содержать большое количество металлов и быть ядром протопланеты или его фрагментом, которое образовалось в результате столкновений с другими телами в ранней Солнечной системе.

Ученые хотят не только разобраться в свойствах Психеи, ее происхождении и эволюции, но и понять ценность астероида с точки зрения добычи полезных ископаемых в космосе.

Межпланетная станция Psyche: что известно

Станция будет оснащена солнечными батареями, а также холловскими двигателями, работающими на ксеноне, и экспериментальной системой лазерной связи DSOC (Deep Space Optical Communications).

Стартовая масса аппарата составляет 2,6 тонны, из них 30 килограмм приходится на научное оборудование, которое включает в себя магнитометр, мультиспектральную камеру, гамма-и нейтронный спектрометр и микроволновый инструмент для исследования гравитационного поля астероида.

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Автор: УНИАН