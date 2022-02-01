Ученые сообщают, что бури продлятся до 3 февраля.

Ученые из Американского центра космических данных предупредили о том, что февраль начнется с геомагнитных бурь. На Солнце произошла вспышка, из-за чего на Землю летит огромное облако плазмы.

Об этом сообщается на сайте Американского центра космических данных.

Американские ученые прогнозируют, что геомагнитные бури будут наблюдаться 2 и 3 февраля. Все из-за того, что 29 января на Солнце произошла вспышка. Огромное облако солнечной плазмы (корональной массы) летит в сторону Земли и может стать причиной множества проблем.

Эту солнечную вспышку уже отнесли к классу М11. Вспышки такого класса могут вызвать сбои в работе радиостанций и связи в полярных регионах Земли. Помимо этого, корональная масса, которая движется к нашей планете, может нарушить функционирование спутников.

Читайте такжеФевраль начнется с магнитной бури: штормить будет несколько дней2 февраля ученые прогнозируют геомагнитную бурю умеренной силы, а 3 февраля буря станет слабее.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в феврале нас ждет несколько магнитных бурь. Согласно прогнозу, в этом месяце будет немало опасных дней.

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