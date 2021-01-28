Впервые святилище обнаружил в 1885 году немецкий археолог Макс Онефальш-Рихтер.

На Кипре обнаружили следы святилища Аполлона в древнем городе Франгисса, найденное около 130 лет назад и примерно в тот же период времени всеми забытое.

Читайте такжеВ Греции случайно нашли две статуи возрастом 2300 лет (фото)Об этом пишет Cyprus Mail.

Сокровища из древнего храма Аполлона во Франгиссе давно и хорошо известны специалистам.

В музеях они появились более века назад. В частности, артефакты из этого святилища выставлены в Лондоне и Торонто. Однако до последнего времени никто из ученых не знал точного местонахождения этого храма.

Святилище Аполлона на Кипре

Впервые святилище было обнаружено в 1885 немецким археологом Максом Онефальш-Рихтером.

Археолог сам хотел опубликовать результаты исследования, поэтому не хотел раскрывать информацию о месторасположении объекта до публикации своей книги. Однако из-за постоянных финансовых проблем ему пришлось остановить исследовательские работы, в итоге точное местоположение святилища было потеряно. После смерти археолога 1917 году сохранилась лишь неполная рукопись.

Первая попытка заново открыть храм Аполлона была предпринята в 1980-е годы. Но тогда всего лишь удалось идентифицировать ряд артефактов из этого храма.

В октябре прошлого года международная команда археологов провела предварительные раскопки в районе Никосии. Важным источником информации для новых исследований стала недописанная рукопись Онефальш-Рихтера.

Основные работы будут проведены после снятия ограничений, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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Автор: УНИАН