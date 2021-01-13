По прибытию дегустаторы сравнят вино с "космической" выдержкой и земное.

С Международной космической станции отправили на Землю груз, среди которого и бутылки с вином.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, на орбите вина пробыли почти год. На МКС их привезли в рамках эксперимента французской компании, которая решила исследовать, как алкогольный напиток вызревает в условиях микрогравитации.

Часть урожая оставили на Земле, а часть передали на МКС. По прибытию бутылки откроют и устроят дегустацию, чтобы сравнить земные и космические экземпляры.

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Автор: УНИАН