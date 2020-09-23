В NASA сообщали, что неизвестный кусок космического мусора должен пройти в пределах нескольких километров от МКС.

Международная космическая станция (МКС) совершила маневр, чтобы уклониться от столкновения с неизвестным космическим мусором.

Читайте такжеНа МКС произошла утечка кислородаОб этом сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн. Экипаж МКС в целях предосторожности перебрался в корабль «Союз», передает kommersant.

«Маневр завершен. Астронавты выходят из укрытия», - написал Брайденстайн в Twitter.

В NASA сообщали, что неизвестный кусок космического мусора должен пройти в пределах нескольких километров от МКС. Маневр уклонения происходил с использованием корабля снабжения «Прогресс», который в настоящее время пристыкован к служебному модулю «Звезда».

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Автор: УНИАН