МКС избежала столкновения с космическим мусором \ фото NASA
Международная космическая станция (МКС) совершила маневр, чтобы уклониться от столкновения с неизвестным космическим мусором.
Читайте такжеНа МКС произошла утечка кислородаОб этом сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн. Экипаж МКС в целях предосторожности перебрался в корабль «Союз», передает kommersant.
«Маневр завершен. Астронавты выходят из укрытия», - написал Брайденстайн в Twitter.
В NASA сообщали, что неизвестный кусок космического мусора должен пройти в пределах нескольких километров от МКС. Маневр уклонения происходил с использованием корабля снабжения «Прогресс», который в настоящее время пристыкован к служебному модулю «Звезда».
Новости по теме:
- Астронавты NASA провели генеральную репетицию перед историческим полетом на МКС (видео)
- Корабль Маска Crew Dragon успешно состыковался с МКС: команда готовится к открытию люков (видео)
- На дне моря хотят построить аналог МКС
- Дух захватывает: астронавт показал потрясающее фото Земли с МКС
- Астронавт NASA сделал захватывающий снимок Земли с борта МКС
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram